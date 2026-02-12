Арсенал ГРАУ та завод "Прогрес". Україна ракетами "Фламінго" уразила нові військові цілі

У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України, в ніч на 12 лютого у районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, РФ) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
Головні тези:
- Українські сили оборони нанесли удар по арсеналу ГРАУ та заводу 'Прогрес' у Волгоградській та Тамбовській областях.
- Ракети “Фламінго” були використані для ураження об'єктів російського військового потенціалу.
- Під час удару у рамках системних заходів зафіксовано потужні вибухи та пожежі на заводах та складах боєприпасів.
Уражено арсенал ГРАУ, оборонне підприємство та склади боєприпасів противника
Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.
Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією.
Масштаби збитків уточнюються.
За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.
Також на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Терпіння та у районі н.п. Розівка, уражено склади боєприпасів ворога.
Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-