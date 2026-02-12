Арсенал ГРАУ та завод "Прогрес". Україна ракетами "Фламінго" уразила нові військові цілі

У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України, в ніч на 12 лютого у районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, РФ) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Уражено арсенал ГРАУ, оборонне підприємство та склади боєприпасів противника

Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". Поширити

Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією.

Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у н.п. Мічурінськ (Тамбовська область, РФ) уражалось підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем — "Мічуринський завод Прогрес". Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ. Поширити

За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.

Також на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Терпіння та у районі н.п. Розівка, уражено склади боєприпасів ворога.

Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.