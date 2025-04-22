У Росії вибухає та горить 51-й арсенал ГРАУ — відео

В Киржачському районі Владимирської області РФ вибухнув 51-й арсенал ГРАУ. Він має проєктну ємність у 264 тисяч тонн різноманітних боєприпасів та знаходиться під прикриттям найконцентрованішої системи ППО РФ. Саме тому це була одна з найскладніших цілей для українських воїнів.