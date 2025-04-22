У Росії вибухає та горить 51-й арсенал ГРАУ — відео

В Киржачському районі Владимирської області РФ вибухнув 51-й арсенал ГРАУ. Він має проєктну ємність у 264 тисяч тонн різноманітних боєприпасів та знаходиться під прикриттям найконцентрованішої системи ППО РФ. Саме тому це була одна з найскладніших цілей для українських воїнів.
Головні тези:
- ГРАУ знаходиться лише за 60 км від Москви, а площа арсеналу близько 3,5 кв. км.
- У мережі вже поширюються десятки відео вибухів та пожеж.
51-й арсенал ГРАУ потрапив під потужний удар України
51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації знаходиться лише за 60 км від Москви.
Попереднього разу українські воїни його атакували літом 2024 року. Приблизна площа арсеналу 3,5 кв. км.
У мережі уже публікують десятки відео, на яких зафіксовано потужну детонацію.
За попередніми даними, триває детонація ракет із твердим паливом: зенітних та/або балістичних, а також реактивних снарядів до систем залпового вогню.
На 51-му арсеналі ГРАУ розміщені 45 окремих сховищ та 30 майданчиків зберігання боєприпасів.
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