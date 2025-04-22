У Росії вибухає та горить 51-й арсенал ГРАУ — відео
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У Росії вибухає та горить 51-й арсенал ГРАУ — відео

51-й арсенал ГРАУ потрапив під удар України
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Джерело:  Defense Express

В Киржачському районі Владимирської області РФ вибухнув 51-й арсенал ГРАУ. Він має проєктну ємність у 264 тисяч тонн різноманітних боєприпасів та знаходиться під прикриттям найконцентрованішої системи ППО РФ. Саме тому це була одна з найскладніших цілей для українських воїнів.

Головні тези:

  • ГРАУ знаходиться лише за 60 км від Москви, а площа арсеналу близько 3,5 кв. км.
  • У мережі вже поширюються десятки відео вибухів та пожеж.

51-й арсенал ГРАУ потрапив під потужний удар України

51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації знаходиться лише за 60 км від Москви.

Попереднього разу українські воїни його атакували літом 2024 року. Приблизна площа арсеналу 3,5 кв. км.

У мережі уже публікують десятки відео, на яких зафіксовано потужну детонацію.

За попередніми даними, триває детонація ракет із твердим паливом: зенітних та/або балістичних, а також реактивних снарядів до систем залпового вогню.

На 51-му арсеналі ГРАУ розміщені 45 окремих сховищ та 30 майданчиків зберігання боєприпасів.

Зазначимо, що ураження цього арсеналу об'єктивно можливо вважати найскладнішим. Він знаходиться на мінімальній відстані від Москви, під захистом найбільш концентрованої у всій РФ системи протиповітряної оборони, — наголошує DEFENSE EXPRESS.

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