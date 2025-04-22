В России взрывается и горит 51-й арсенал ГРАУ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России взрывается и горит 51-й арсенал ГРАУ — видео

51-й арсенал ГРАУ попал под мощный удар Украины
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Источник:  Defense Express

В Киржачском районе Владимирской области РФ горит 51-й арсенал ГРАУ. Он имеет проектную емкость в 264 тысячи тонн различных боеприпасов и находится под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ. Именно поэтому это была одна из сложнейших целей для украинских воинов.

Главные тезисы

  • ГРАУ находится всего в 60 км от Москвы, а площадь арсенала около 3,5 кв. км.
  • В сети уже распространяются десятки видео взрывов и пожаров.

51-й арсенал ГРАУ попал под мощный удар Украины

51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации находится всего в 60 км от Москвы.

В прошлый раз украинские воины его атаковали летом 2024 года. Приблизительная площадь арсенала 3,5 кв. км.

В сети уже публикуют десятки видео, на которых зафиксирована мощная детонация.

По предварительным данным, речь идет о детонации ракет с твердым топливом: зенитных и/или баллистических, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

На 51 арсенале ГРАУ размещены 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов.

Отметим, что поражение этого арсенала объективно можно считать наиболее сложным. Он находится на минимальном расстоянии от Москвы, под защитой наиболее концентрированной во всей РФ системы противовоздушной обороны, отмечает DEFENSE EXPRESS.

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