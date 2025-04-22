В России взрывается и горит 51-й арсенал ГРАУ — видео

В Киржачском районе Владимирской области РФ горит 51-й арсенал ГРАУ. Он имеет проектную емкость в 264 тысячи тонн различных боеприпасов и находится под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ. Именно поэтому это была одна из сложнейших целей для украинских воинов.
Главные тезисы
- ГРАУ находится всего в 60 км от Москвы, а площадь арсенала около 3,5 кв. км.
- В сети уже распространяются десятки видео взрывов и пожаров.
51-й арсенал ГРАУ попал под мощный удар Украины
51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации находится всего в 60 км от Москвы.
В прошлый раз украинские воины его атаковали летом 2024 года. Приблизительная площадь арсенала 3,5 кв. км.
В сети уже публикуют десятки видео, на которых зафиксирована мощная детонация.
По предварительным данным, речь идет о детонации ракет с твердым топливом: зенитных и/или баллистических, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.
На 51 арсенале ГРАУ размещены 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов.
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