В России взрывается и горит 51-й арсенал ГРАУ — видео

В Киржачском районе Владимирской области РФ горит 51-й арсенал ГРАУ. Он имеет проектную емкость в 264 тысячи тонн различных боеприпасов и находится под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ. Именно поэтому это была одна из сложнейших целей для украинских воинов.

51-й арсенал ГРАУ попал под мощный удар Украины

51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации находится всего в 60 км от Москвы.

В прошлый раз украинские воины его атаковали летом 2024 года. Приблизительная площадь арсенала 3,5 кв. км.

В сети уже публикуют десятки видео, на которых зафиксирована мощная детонация.

По предварительным данным, речь идет о детонации ракет с твердым топливом: зенитных и/или баллистических, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

На 51 арсенале ГРАУ размещены 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов.