Арсенал ГРАУ и завод "Прогресс". Украина ракетами "Фламинго" поразила новые военные цели
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Арсенал ГРАУ и завод "Прогресс". Украина ракетами "Фламинго" поразила новые военные цели

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны нанесли удар по арсеналу ГРАУ и заводу Прогресс во Волгоградской и Тамбовской областях.
  • Ракеты “Фламинго” были использованы для поражения объектов российского военного потенциала.

Поражены арсенал ГРАУ, оборонное предприятие и склады боеприпасов противника

Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго".

Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) поражалось предприятием по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем — "Мичуринский завод Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также на ТОТ Запорожской области, в районе н.п. Терпение и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ — видео
Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России взрывается и горит 51-й арсенал ГРАУ — видео
51-й арсенал ГРАУ попал под мощный удар Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны поразили ракетный арсенал и оборонный завод "Прогресс" в России — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?