Арсенал ГРАУ и завод "Прогресс". Украина ракетами "Фламинго" поразила новые военные цели

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Поражены арсенал ГРАУ, оборонное предприятие и склады боеприпасов противника

Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Поделиться

Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) поражалось предприятием по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем — "Мичуринский завод Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ. Поделиться

По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также на ТОТ Запорожской области, в районе н.п. Терпение и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.