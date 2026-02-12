Арсенал ГРАУ и завод "Прогресс". Украина ракетами "Фламинго" поразила новые военные цели

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
Поражены арсенал ГРАУ, оборонное предприятие и склады боеприпасов противника
Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии.
Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.
Масштабы ущерба уточняются.
По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.
Также на ТОТ Запорожской области, в районе н.п. Терпение и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.
Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.
