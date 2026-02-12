Дроны поразили ракетный арсенал и оборонный завод "Прогресс" в России — видео

В ночь на 12 февраля ударные дроны атаковали российский оборонный завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ и Главный ракетный арсенал в Котлубане.

Большая "бавовна" в РФ: военный завод и склады ГРАУ

Ночью 12 февраля дроны атаковали завод "Прогресс", который, в частности, производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники.

После попадания на территории предприятия началось задымление, впоследствии вспыхнул пожар. Губернатор области сообщил о двух пострадавших. Поделиться

ASTRA верифицировала фото очевидцев, на которых виден дым в районе железнодорожной станции "Мичуринск-Уральский". Это главный вокзал города Мичуринска.

Согласно анализу ASTRA, в результате атаки выгорел местный супермаркет. Также пожар возник в Промышленно-технологическом колледже.

Также был атакован арсенал хранения боеприпасов в Волгоградской области.

Жителей поселка Котлубань, где находится арсенал ГРАУ, были эвакуированы, сообщил губернатор.

В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошла вспышка. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

ASTRA проанализировала кадры очевидцев с пожаром в Котлубане, опубликованные украинским каналом Supernova+. Предварительно горит территория воинской части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая 92921).

В/ч 57229/51, согласно открытым данным, является большим арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного управления ракетного артиллерийского (ГРАУ) Минобороны РФ.

24 ноября 2023 беспилотник уже падал на территорию этой же воинской части, пострадавших и разрушений не было. 16 ноября эту же воинскую часть также атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. С территории в/ч эвакуировали 630 человек. Затем этот арсенал был атакован в марте 2024 года.