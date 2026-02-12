Дрони уразили ракетний арсенал і оборонний завод "Прогрес" у Росії — відео

У ніч на 12 лютого ударні дрони атакували російський оборонний завод "Прогрес" у Тамбовській області РФ та Головний ракетний арсенал у Котлубані.

Велика “бавовна” у РФ: військовий завод і cклади ГРАУ

Вночі 12 лютого дрони атакували завод "Прогрес", який, зокрема, випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

Після влучання на території підприємства почалося задимлення, згодом спалахнула пожежа. Губернатор області повідомив про двох постраждалих. Поширити

ASTRA верифікувала фото очевидців, на яких видно дим у районі залізничної станції "Мічуринськ-Уральський". Це головний вокзал міста Мічуринськ.

Згідно з аналізом ASTRA, внаслідок атаки вигорів місцевий супермаркет. Також пожежа виникла у Промислово-технологічному коледжі.

Також був атакований арсенал зберігання боєприпасів у Волгоградській області.

Жителів селища Котлубань, де знаходиться арсенал ГРАУ, евакуювали, повідомив губернатор.

Внаслідок падіння уламків на території об'єкту міністерства оборони біля селища Котлубань сталося спалах. На гасінні пожежі задіяно протипожежні служби регіону, МНС та Міністерства оборони. Постраждалих мешканців та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

ASTRA проаналізувала кадри очевидців із пожежею у Котлубані, опубліковані українським каналом Supernova+. Попередньо горить територія військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня 92921).

В/ч 57229/51, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ.

24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї ж військової частини, потерпілих та руйнувань не було. 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. З території в/год евакуювали 630 осіб. Потім цей арсенал був атакований у березні 2024 року.