Украина ракетами "Фламинго" поразила военный завод "Промсинтез" в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина ракетами "Фламинго" поразила военный завод "Промсинтез" в РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 "Фламинго" 28 марта нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Военные ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВСУ атаковали военный завод “Промсинтез” в России ракетами FP-5 “Фламинго”.
  • Завод “Промсинтез” производит компоненты взрывчатых веществ для военного назначения, выпуская более 30 тысяч тонн взрывчатки в год.

Украинские ракеты FP-5 "Фламинго" поразили завод "Промсинтез" в России

Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов — бомб, ракет и т.д.

Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.

Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.

Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?