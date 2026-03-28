Украина ракетами "Фламинго" поразила военный завод "Промсинтез" в РФ

Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 "Фламинго" 28 марта нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Военные ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВСУ атаковали военный завод “Промсинтез” в России ракетами FP-5 “Фламинго”.
- Завод “Промсинтез” производит компоненты взрывчатых веществ для военного назначения, выпуская более 30 тысяч тонн взрывчатки в год.
Украинские ракеты FP-5 "Фламинго" поразили завод "Промсинтез" в России
Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов — бомб, ракет и т.д.
Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.
Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются.
