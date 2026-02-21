Силы обороны Украины поразили ракетами "Фламинго" ряд объектов ВПК и логистики РФ
Силы обороны Украины поразили ракетами "Фламинго" ряд объектов ВПК и логистики РФ

Генштаб ВСУ
Фламинго
В ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины нанесли удар ракетами "Фламинго" по объектам производства ракет и вооружения РФ.
  • Под ударом оказалось предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод", производящее баллистические ракеты.

Поражены важные объекты ВПК и логистики армии РФ

Впечатлено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются.

"Воткинский завод" имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении нужд российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерскую по производству и обслуживанию БпЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).

А у н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли поражение по составу материально-технических средств оккупантов.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны.

