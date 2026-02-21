Силы обороны Украины поразили ракетами "Фламинго" ряд объектов ВПК и логистики РФ

В ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удар ракетами "Фламинго" по объектам производства ракет и вооружения РФ.
- Под ударом оказалось предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод", производящее баллистические ракеты.
Поражены важные объекты ВПК и логистики армии РФ
Впечатлено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются.
Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении нужд российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерскую по производству и обслуживанию БпЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).
А у н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли поражение по составу материально-технических средств оккупантов.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны.
