Сили оборони України уразили ракетами "Фламінго" низку об'єктів ВПК та логістики РФ
Генштаб ЗСУ
Фламінго
У ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Головні тези:

  • Удар українських сил оборони було спрямовано на ураження об'єктів виробництва ракет та озброєння російської армії.
  • Підприємство "Воткинський завод", що виготовляє балістичні ракети та інше озброєння, було одним з об'єктів, які постраждали від удару.

Уражено важливі об'єкти ВПК та логістики армії РФ

Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни.

