Сили оборони України уразили ракетами "Фламінго" низку об'єктів ВПК та логістики РФ

У ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
Головні тези:
- Удар українських сил оборони було спрямовано на ураження об'єктів виробництва ракет та озброєння російської армії.
- Підприємство "Воткинський завод", що виготовляє балістичні ракети та інше озброєння, було одним з об'єктів, які постраждали від удару.
Уражено важливі об'єкти ВПК та логістики армії РФ
Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.
Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).
А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни.
