Украинские ракеты "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр" РФ — какие последствия

В течение января 2026 Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, РФ.
Главные тезисы
- В январе 2026 года украинские ракеты “Фламинго” поразили полигон 'Капустин Яр' РФ, приведя к повреждению инфраструктуры и эвакуации части личного состава.
- Использование украинских ударных средств дальнего радиуса действия, включая ракеты FP-5 “Фламинго”, привело к повреждениям зданий и ангаров на полигоне.
Силы обороны Украины поразили инфраструктуру полигона "Капустин Яр" в России
Полигон был поражен с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 "Фламинго".
По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-