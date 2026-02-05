Украинские ракеты "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр" РФ — какие последствия

В течение января 2026 Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, РФ.

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру полигона "Капустин Яр" в России

Полигон был поражен с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 "Фламинго".

По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.