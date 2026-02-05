Украинские ракеты "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр" РФ — какие последствия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские ракеты "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр" РФ — какие последствия

Генштаб ВСУ
Фламинго
Читати українською

В течение января 2026 Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, РФ.

Главные тезисы

  • В январе 2026 года украинские ракеты “Фламинго” поразили полигон 'Капустин Яр' РФ, приведя к повреждению инфраструктуры и эвакуации части личного состава.
  • Использование украинских ударных средств дальнего радиуса действия, включая ракеты FP-5 “Фламинго”, привело к повреждениям зданий и ангаров на полигоне.

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру полигона "Капустин Яр" в России

Полигон был поражен с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 "Фламинго".

По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?