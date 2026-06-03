Fire Point провела успешные испытания ракеты-перехватчика FP-7.X — видео

Украинская оборонная компания Fire Point провела полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, что ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика "Фрея". Об этом заявила технический директор производителя Ирина Терех.
Главные тезисы
- Fire Point провела успешные испытания ракеты-перехватчика FP-7.X, что сделает возможным разработку противобаллистического перехватчика “Фрея”.
- Технический директор Fire Point подчеркнула успешность испытаний и важность публикации видео материалов.
Fire Point испытала противобаллистическую ракету FP-7.X
Терех не стала вдаваться в детали, но добавила, что это испытание "чрезвычайно важно" и оно было проведено на днях. Она также опубликовала видео испытаний.
Также Ирина Терех добавила, что каждое удачное испытание новой ракеты является шагом в сторону нашего технологического суверенитета.
Ведь наша подлинная независимость определяется, в том числе, способны ли мы создавать критические технологии сами по себе. Или?
В мае Fire Point представила концепцию системы противовоздушной обороны "Фрея".
Основой проекта является ракета-перехватчик FP-7.х. Она создана из композитных материалов и имеет заявленную скорость 1500-2000 метров в секунду. Длина боеприпаса — 7,25 метра, наружный диаметр — 1,15 метра, а диаметр фюзеляжа составляет 0,53 метра.
Пуски этих ракет впервые показали в феврале этого года.
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