ПВО обезвредила 102 из 117 российских БпЛА

В течение ночи 11-12 июня российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 117 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
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