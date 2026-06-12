ПВО обезвредила 102 из 117 российских БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 102 из 117 российских БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
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В течение ночи 11-12 июня российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 117 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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