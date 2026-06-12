"Бавовна" накрыла российские ТЭЦ и химические предприятия — видео

В минувшую ночь ударные дроны совершили серию атак на временно оккупированный Крым и различные регионы России. Согласно последним данным, начались масштабные пожары на ТЭЦ и химических предприятиях врага.
Главные тезисы
- Оккупационные власти Крыма и руководство регионов РФ снова пытаются скрыть последствия атак.
- Пожары бушуют на территории российского завода "Тольяттикаучук".
"Бавовна" в России 12 июня — первые подробности
По словам очевидцев, в Симферополе начался пожар в районе местной ТЭЦ, это произошло после атаки украинского БПЛА.
Кроме того, указано, что в городе начались перебои с электроснабжением.
Очень громко было в Симферопольском районе (в частности в селах Донское и Марьино), а также в Нижнегорском и Красногвардейском районах полуострова.
Вражеская ПВО активно работала вблизи военного аэродрома "Саки" - там также гремели взрывы.
Еще одной целью для Сил обороны Украины стала промышленная зона города Тольятти Самарской области РФ – там начались пожары на территории завода "Тольяттикаучук".
Что важно понимать, речь идет о российском стратегическом объекте, который занимается производством синтетического каучука для шинной промышленности, резинотехнических изделий и высокооктановых топливных присадок для военной техники.
Более того, под удар Украины попало предприятие "Нижнекамскнефтехим" в республике Татарстан — оно выпускает более 120 видов продукции. Ключевым видом продукции предприятия являются синтетические каучуки и пластики.
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