Лукашенко цинично заявил о готовности Беларуси к "цивилизованному диалогу" с Украиной
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Лукашенко цинично заявил о готовности Беларуси к "цивилизованному диалогу" с Украиной

Лукашенко
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Источник:  УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины. Такое заявление он сделал во время выступления в Гродно на открытии 15 Фестиваля национальных культур.

Главные тезисы

  • Лукашенко заявил о нежелании использовать войну как средство решения конфликтов с Украиной.
  • Белорусский лидер призвал к цивилизованному диалогу и отверг военные действия, акцентируя важность мира и мирного сосуществования.

Лукашенко цинично заговорил о мире

Мы что, должны идти за чужую волю воевать в Украине? Мы что, хотим там стать мясным фаршем? Нет, мы этого не хотим, — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что его страна "готова к цивилизованному диалогу" с Украиной.

Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, хотим мирно жить. Мы хотим мира. Мы несем народам мир.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не является агрессором и соагрессором. По его словам, Минск будет делать все возможное, чтобы добиться мира.

Потому что война — это катастрофа. Война никогда не позволит нам собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить мы можем только в мире, в мирном труде.

Кроме того, Лукашенко заговорил о "защите" жителей Украины и других соседних стран:

Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить.

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