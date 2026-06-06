Лукашенко цинично заявил о готовности Беларуси к "цивилизованному диалогу" с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины. Такое заявление он сделал во время выступления в Гродно на открытии 15 Фестиваля национальных культур.

Лукашенко цинично заговорил о мире

Мы что, должны идти за чужую волю воевать в Украине? Мы что, хотим там стать мясным фаршем? Нет, мы этого не хотим, — сказал Лукашенко. Поделиться

Белорусский диктатор добавил, что его страна "готова к цивилизованному диалогу" с Украиной.

Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, хотим мирно жить. Мы хотим мира. Мы несем народам мир.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не является агрессором и соагрессором. По его словам, Минск будет делать все возможное, чтобы добиться мира.

Потому что война — это катастрофа. Война никогда не позволит нам собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить мы можем только в мире, в мирном труде. Поделиться

Кроме того, Лукашенко заговорил о "защите" жителей Украины и других соседних стран: