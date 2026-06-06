Лукашенко цинично заявил о готовности Беларуси к "цивилизованному диалогу" с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины. Такое заявление он сделал во время выступления в Гродно на открытии 15 Фестиваля национальных культур.
Главные тезисы
- Лукашенко заявил о нежелании использовать войну как средство решения конфликтов с Украиной.
- Белорусский лидер призвал к цивилизованному диалогу и отверг военные действия, акцентируя важность мира и мирного сосуществования.
Лукашенко цинично заговорил о мире
Белорусский диктатор добавил, что его страна "готова к цивилизованному диалогу" с Украиной.
Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, хотим мирно жить. Мы хотим мира. Мы несем народам мир.
Также Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не является агрессором и соагрессором. По его словам, Минск будет делать все возможное, чтобы добиться мира.
Кроме того, Лукашенко заговорил о "защите" жителей Украины и других соседних стран:
Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-