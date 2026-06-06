Лукашенко цинічно заявив про готовність Білорусі до "цивілізованого діалогу" з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України. Таку заяву він зробив під час виступу в Гродно на відкритті 15-го Фестивалю національних культур.

Лукашенко цинічно заговорив про мир

Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо там стати м'ясним фаршем? Ні, ми цього не хочемо, — сказав Лукашенко. Поширити

Білоруський диктатор додав, що його країна "готова до цивілізованого діалогу" з Україною.

Ми не ставимо собі за мету воювати. Ми хочемо бути мирними людьми, ми хочемо мирно жити. Ми хочемо миру. Ми несемо народам мир.

Також Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не є агресором і соагресором. За його словами, Мінськ робитиме все можливе, щоб домогтися миру.

Тому що війна — це катастрофа. Війна ніколи не дасть нам можливості зібратися так, як сьогодні. Нам не потрібна війна. Перемогти ми можемо тільки у мирі, у мирній праці. Поширити

Крім того, Лукашенко заговорив про "захист" жителів України та інших сусідніх країн: