Лукашенко цинічно заявив про готовність Білорусі до "цивілізованого діалогу" з Україною
Категорія
Політика
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Лукашенко цинічно заявив про готовність Білорусі до "цивілізованого діалогу" з Україною

Лукашенко
Джерело:  УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України. Таку заяву він зробив під час виступу в Гродно на відкритті 15-го Фестивалю національних культур.

Головні тези:

  • Лукашенко виступив на Фестивалі національних культур у Гродно з заявою про відсутність бажання воювати з Україною.
  • Білоруський лідер озвучив готовність до цивілізованого діалогу та відкидання воєнних дій.

Лукашенко цинічно заговорив про мир

Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо там стати м'ясним фаршем? Ні, ми цього не хочемо, — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що його країна "готова до цивілізованого діалогу" з Україною.

Ми не ставимо собі за мету воювати. Ми хочемо бути мирними людьми, ми хочемо мирно жити. Ми хочемо миру. Ми несемо народам мир.

Також Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не є агресором і соагресором. За його словами, Мінськ робитиме все можливе, щоб домогтися миру.

Тому що війна — це катастрофа. Війна ніколи не дасть нам можливості зібратися так, як сьогодні. Нам не потрібна війна. Перемогти ми можемо тільки у мирі, у мирній праці.

Крім того, Лукашенко заговорив про "захист" жителів України та інших сусідніх країн:

Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити.

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