Лукашенко цинічно заявив про готовність Білорусі до "цивілізованого діалогу" з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України. Таку заяву він зробив під час виступу в Гродно на відкритті 15-го Фестивалю національних культур.
Головні тези:
- Лукашенко виступив на Фестивалі національних культур у Гродно з заявою про відсутність бажання воювати з Україною.
- Білоруський лідер озвучив готовність до цивілізованого діалогу та відкидання воєнних дій.
Лукашенко цинічно заговорив про мир
Білоруський диктатор додав, що його країна "готова до цивілізованого діалогу" з Україною.
Ми не ставимо собі за мету воювати. Ми хочемо бути мирними людьми, ми хочемо мирно жити. Ми хочемо миру. Ми несемо народам мир.
Також Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не є агресором і соагресором. За його словами, Мінськ робитиме все можливе, щоб домогтися миру.
Крім того, Лукашенко заговорив про "захист" жителів України та інших сусідніх країн:
Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити.
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