Лукашенко погрожує ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ.
Головні тези:
- Лукашенко заперечує заяви Зеленського про те, що Білорусь може вступити у війну проти України.
- Він також цинічно назвав бійців ЗСУ "гарматним м’ясом".
Лукашенко знову почав погрожувати Україні
Таким чином поплічник Путіна відреагував на попередження командувача Сил безпілотних систем Роберта “Мадяра” Бровді.
Останній нещодавно заявив про визначення українськими військовими 500 цілей на території РБ у разі вступу Білорусі у війну на боці РФ.
Ба більше, поплічник Путін укотре публічно принизив українських воїнів — він цинічно назвав їх "гарматним м’ясом".
