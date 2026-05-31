Лукашенко погрожує ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні
Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ. 

Головні тези:

  • Лукашенко заперечує заяви Зеленського про те, що Білорусь може вступити у війну проти України.
  • Він також цинічно назвав бійців ЗСУ "гарматним м’ясом".

Таким чином поплічник Путіна відреагував на попередження командувача Сил безпілотних систем Роберта “Мадяра” Бровді.

Останній нещодавно заявив про визначення українськими військовими 500 цілей на території РБ у разі вступу Білорусі у війну на боці РФ.

Вони може і визначили 500 цілей — дякую, що у нас для них є 500 цілей — у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють.

Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор

Ба більше, поплічник Путін укотре публічно принизив українських воїнів — він цинічно назвав їх "гарматним м’ясом".

Це ж люди, який виловили на вулицях, бідолахи-українці, і військові так званої територіальної оборони, вчорашні робітники, механізатори, колгоспники і так далі. Це що за воїни? Це ж гарматне м’ясо, — безсоромно заявив Лукашенко.

