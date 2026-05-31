Лукашенко погрожує ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ.

Таким чином поплічник Путіна відреагував на попередження командувача Сил безпілотних систем Роберта “Мадяра” Бровді.

Останній нещодавно заявив про визначення українськими військовими 500 цілей на території РБ у разі вступу Білорусі у війну на боці РФ.

Вони може і визначили 500 цілей — дякую, що у нас для них є 500 цілей — у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

Ба більше, поплічник Путін укотре публічно принизив українських воїнів — він цинічно назвав їх "гарматним м’ясом".