Макрон неочікувано ініціював переговори з Лукашенком

Переговори Макрона та Лукашенка — що відомо

Телефонна розмова президентів Білорусі та Франції Олександра Лукашенка й Еммануеля Макрона відбулася сьогодні з ініціативи французької сторони, — йдеться в офіційній заяві пресслужби білоруського диктатора.

Наразі відомо, що в центрі уваги сторін були "регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС і Францією зокрема".

Команда французького лідера факт бесіди поки не підтверджувала та жодних деталей не розкривала.

Розмова сторін відбулася після того, як президент України Володимир Зеленський кілька разів попереджав світ, що глава Кремля Путін робить все можливе, щоб втягнути Білорусь в повномасштабну війну проти України.

Що важливо розуміти, ще кілька місяців тому Емманюель Макрон почав запевняти колег, що західним лідерам слід відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.