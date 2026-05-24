Макрон неочікувано ініціював переговори з Лукашенком

Офіційний Мінськ стверджує, що 24 травня французький лідер Еммануель Макрон ініціював телефонні перемовини з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Головні тези:
- Цілком можливо, Макрон намагався відговорити Лукашенка від початку війни проти Україна на боці РФ.
- Глава республіки вже багато разів схиляв Захід до відновлення діалогу з Кремлем.
Переговори Макрона та Лукашенка — що відомо
Наразі відомо, що в центрі уваги сторін були "регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС і Францією зокрема".
Команда французького лідера факт бесіди поки не підтверджувала та жодних деталей не розкривала.
Розмова сторін відбулася після того, як президент України Володимир Зеленський кілька разів попереджав світ, що глава Кремля Путін робить все можливе, щоб втягнути Білорусь в повномасштабну війну проти України.
Що важливо розуміти, ще кілька місяців тому Емманюель Макрон почав запевняти колег, що західним лідерам слід відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
