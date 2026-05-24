4 людини загинули та близько 100 постраждали внаслідок атаки РФ

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що станом на 15:23 відомо про 4 жертв і близько 100 потерпілих після масованого повітряного нападу на Україну 23-24 травня.

Головні тези:

  • Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджено та зруйновано через російські ракетні удари.
  • Серед наслідків повітряного нападу — пошкодження культурно-історичних об'єктів.

Близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави висловив вдячність всім службам, які активно працюють на місцях нічних російських ударів: підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби.

Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки, — наголосив український лідер.

Володимир Зеленський та Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вже відвідали місця найбільших руйнувань після російських ударів.

Найбільше ракет — саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок — один із найстаріших київських ринків. Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD.

