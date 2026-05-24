4 людини загинули та близько 100 постраждали внаслідок атаки РФ

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що станом на 15:23 відомо про 4 жертв і близько 100 потерпілих після масованого повітряного нападу на Україну 23-24 травня.
Головні тези:
- Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджено та зруйновано через російські ракетні удари.
- Серед наслідків повітряного нападу — пошкодження культурно-історичних об'єктів.
Масована атака РФ на Україну — кількість потерпілих зростає
На цьому тлі глава держави висловив вдячність всім службам, які активно працюють на місцях нічних російських ударів: підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби.
Володимир Зеленський та Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вже відвідали місця найбільших руйнувань після російських ударів.
