4 человека погибли и около 100 пострадали в результате атаки РФ
Массированная атака РФ на Украину — количество пострадавших растет
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 15:23 известно о четырех жертвах и около 100 пострадавших после массированного воздушного нападения на Украину 23-24 мая.

Главные тезисы

  • Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены и разрушены из-за российских ракетных ударов.
  • Среди последствий воздушного нападения – повреждение культурно-исторических объектов.

Около 100 человек пострадали по стране, еще четыре, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены.

Владимир Зеленский

На этом фоне глава государства выразил благодарность всем службам, активно работающим на местах ночных российских ударов: подразделения ГСЧС, Национальная полиция, коммунальные службы.

Все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки и ее последствия, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский и Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уже посетили места самых крупных разрушений после российских ударов.

Больше всего ракет — именно против столицы, по обычным жилым домам, по школам, сожгли продуктовый рынок — один из старейших киевских рынков. Российский удар фактически разрушил музей Чернобыля, поврежден Национальный художественный музей, здание, в котором находился офис немецкой ARD.

