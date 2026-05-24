4 человека погибли и около 100 пострадали в результате атаки РФ

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 15:23 известно о четырех жертвах и около 100 пострадавших после массированного воздушного нападения на Украину 23-24 мая.
Главные тезисы
- Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены и разрушены из-за российских ракетных ударов.
- Среди последствий воздушного нападения – повреждение культурно-исторических объектов.
Массированная атака РФ на Украину — количество пострадавших растет
На этом фоне глава государства выразил благодарность всем службам, активно работающим на местах ночных российских ударов: подразделения ГСЧС, Национальная полиция, коммунальные службы.
Владимир Зеленский и Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уже посетили места самых крупных разрушений после российских ударов.
