"Недопустимо". Орбан осудила воздушное нападение России на Украину

Глава венгерской дипломатии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после массированной комбинированной атаки России 23-24 мая. Таким образом, она дала понять, что команда нового венгерского лидера Петера Мадьяра настроена поддерживать именно Украину, а не РФ.
Главные тезисы
- Новые власти Венгрии не боятся говорить вслух о военных преступлениях РФ.
- Западные лидеры считают, что действия Путина свидетельствуют об агонии врага в войне с Украиной.
Венгрия выразила Украине свою поддержку
Глава венгерского МИД назвала жестокой массированную атаку России по столице Украины.
Она решила напомнить Москве и миру о том, что удары по гражданским объектам — это военные преступления.
Дипломатка четко дала понять, что команда Петера Мадьяра решительно осуждает эти атаки РФ и выражает солидарность с страдающими от них украинцами.
К слову, на фоне последних событий лидер Канады Марк Карни также подверг критике массированную российскую атаку по Украине 24 мая.
По его словам, подобные удары не изменяют факта проигрыша армии РФ в войне.
