"Недопустимо". Орбан осудила воздушное нападение России на Украину

Глава венгерской дипломатии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после массированной комбинированной атаки России 23-24 мая. Таким образом, она дала понять, что команда нового венгерского лидера Петера Мадьяра настроена поддерживать именно Украину, а не РФ.

Глава венгерского МИД назвала жестокой массированную атаку России по столице Украины.

Она решила напомнить Москве и миру о том, что удары по гражданским объектам — это военные преступления.

Жестокое ночное нападение России на Киев — это еще одно ужасное напоминание о человеческих жертвах этой войны. Гражданское население никогда не должно просыпаться под звуки ракет, дронов и взрывов, боясь за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, погибшие и раненые невинные люди — это недопустимо. Анита Орбан Глава МИД Венгрии

Дипломатка четко дала понять, что команда Петера Мадьяра решительно осуждает эти атаки РФ и выражает солидарность с страдающими от них украинцами.

К слову, на фоне последних событий лидер Канады Марк Карни также подверг критике массированную российскую атаку по Украине 24 мая.

По его словам, подобные удары не изменяют факта проигрыша армии РФ в войне.