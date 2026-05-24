Украина поразила нефтяной терминал "Таманнефтегаз" и корабли РФ

Утром 24 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в рамках недавних атак под удары Сил обороны Украины попали российский нефтяной терминал “Таманнефтегаз”, склады обеспечения, а также корабли противника в военно-морской базе “Новороссийск”.
Главные тезисы
- Поражён состав горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.
- Степень всех вражеских потерь уточняется и будет объявлена чуть позже.
Украина провела новые успешные операции для ослабления врага
Силы обороны совершили атаку на нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманнефтегаз", который находится в Краснодарском крае, РФ.
Как удалось узнать, поврежден нефтеналивной стендер.
Что важно понимать, этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. В общей сложности речь идет о перевалке до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.
Кроме того, указано, что он непосредственно вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.
Не смогли россияне уберечь от украинских атак свои пункты управления БПЛА на Белгородщине, Воскресенко на Донетчине и Теткиного на Курщине.
Более того, Силы обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы врага в той же Курской области.
