Украина поразила нефтяной терминал "Таманнефтегаз" и корабли РФ

Утром 24 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в рамках недавних атак под удары Сил обороны Украины попали российский нефтяной терминал “Таманнефтегаз”, склады обеспечения, а также корабли противника в военно-морской базе “Новороссийск”.

Украина провела новые успешные операции для ослабления врага

Силы обороны совершили атаку на нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманнефтегаз", который находится в Краснодарском крае, РФ.

Как удалось узнать, поврежден нефтеналивной стендер.

Что важно понимать, этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. В общей сложности речь идет о перевалке до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.

Кроме того, указано, что он непосредственно вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.

Также поражен состав хранения боеприпасов (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.

Не смогли россияне уберечь от украинских атак свои пункты управления БПЛА на Белгородщине, Воскресенко на Донетчине и Теткиного на Курщине.

Более того, Силы обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы врага в той же Курской области.