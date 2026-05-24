Украина поразила нефтяной терминал "Таманнефтегаз" и корабли РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила нефтяной терминал "Таманнефтегаз" и корабли РФ

Генштаб ВСУ
Украина провела новые успешные операции для ослабления врага
Read in English
Читати українською

Утром 24 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в рамках недавних атак под удары Сил обороны Украины попали российский нефтяной терминал “Таманнефтегаз”, склады обеспечения, а также корабли противника в военно-морской базе “Новороссийск”.

Главные тезисы

  • Поражён состав горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.
  • Степень всех вражеских потерь уточняется и будет объявлена чуть позже.

Украина провела новые успешные операции для ослабления врага

Силы обороны совершили атаку на нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманнефтегаз", который находится в Краснодарском крае, РФ.

Как удалось узнать, поврежден нефтеналивной стендер.

Что важно понимать, этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. В общей сложности речь идет о перевалке до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.

Кроме того, указано, что он непосредственно вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.

Также поражен состав хранения боеприпасов (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.

Не смогли россияне уберечь от украинских атак свои пункты управления БПЛА на Белгородщине, Воскресенко на Донетчине и Теткиного на Курщине.

Более того, Силы обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы врага в той же Курской области.

Кроме того, 23 мая в военно-морской базе Новороссийск (Краснодарский край, РФ) поражен сторожевой корабль “Пытливый” и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется, — отмечает Генштаб ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Игнат подтвердил удар России "Орешником" по Белой Церкви — видео
Россия снова атаковала Украину "Орешником"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
По меньшей мере, 56 человек пострадали в результате удара РФ по Киеву
Виталий Кличко
Удар РФ по Киеву 24 мая – растет количество пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Реально неадекваты". Зеленский обратился к Путину после удара "Орешником"
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?