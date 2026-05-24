Україна уразила нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” і кораблі РФ

Вранці 24 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що у межах нещодавніх атак під удари Сил оборони України потрапили російський нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, склади забезпечення, а також кораблі противника у військово-морській базі “Новоросійськ”.

Україна провела нові успішні операції для ослаблення ворога

Сили оборони здійснили атаку на нафтоналивний причал нафтового терміналу “Таманьнефтегаз”, який знаходиться в Краснодарському краї, РФ.

Як вдалося дізнатися, пошкоджено нафтоналивний стендер.

Що важливо розуміти, цей термінал є одним із ключових експортних нафтових об’єктів рф у Чорноморському регіоні. Загалом йдеться про перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів щороку.

Окрім того, вказано, що він безпосередньо залучений до забезпечення російських військ у війні проти України.

Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір'я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька Луганської області.

Не змогли росіяни вберегти від українських атак свої пункти управління БпЛА на Бєлгородщині, Воскресенки на Донеччині та Тьоткіного на Курщині.

Ба більше, Сили оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили ворого у тій же Курській області.