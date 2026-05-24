Ігнат підтвердив удар Росії "Орєшніком" по Білій Церкві — відео

Вранці 24 травня начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив журналістам, що Росія вдарила “Орєшніком” по Білій Церкві у Київській області.

Росія завдала удару по Білій Церкві на Київщині балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» ("Орєшнік"), підтвердив Суспільному начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Ігнат, — йдеться в повідомленні журналістів.

Окрім того, наголошується, що російські загарбники здійснили пуск з полігону Капустин Яр.

Куди саме влучила ворожа ракета та чи є жертви й потерпілі — наразі невідомо.

Що важливо розуміти, напередодні, 23 травня, глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українська розвідка отримала від американських та європейських союзників попередження про підготовку Росією удару із застосуванням балістичної ракети "Орєшнік".

На цьому тлі посольство США в Україні оголосило, що має в своєму розпорядженні інформацію про "потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних 24 годин" в Україні.

Що важливо розуміти, “Орєшнік” — російська балістична ракета проміжної дальності (БРПД, англ. IRBM), що здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год.