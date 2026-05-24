Масована атака Росії на Україну — 4 людини загинули, 65 постраждали

Протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали новий масштабний повітряний напад на різні регіони України. Про двох жертв цієї атаки повідомляють у Києві та ще двох в області. Окрім того, у столиці відомо про 44 потерпілих. Під удари ворога потрапила й Дніпровська область, а також Черкаси — постраждали десятки цивільних.

Масована атака РФ на Україну 23-24 травня — які наслідки

Жахливою була ніч для Києва…Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим. Віталій Кличко Мер Києва

Спочатку міський голова повідомив про одного загиблого, однак згодом уточнив, що кількість жертв у столиці зросла до двох осіб.

Також вказано, що ще щонайменше 44 цивільних були поранені.

Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно, — додав Кличко.

Руйнування у Києві зафіксовані на понад 40 локаціях. Ворог вщент знищив ринок “Лукʼянівка”, а також ТРЦ “Квадрат”, який знаходиться поряд.

Серед іншого постраждав музей "Чорнобиль", тенісний карт, відділення "Укрпошти" на Майдані.

У Київській області поранення внаслідок ударів противника отримали троє людей, загинули 2 цивільних.

Росіяни били по будинках, складських приміщеннях, пошкодили логістичний центр у Горенці.

Росія, ймовірно, завдала удару по місту Біла Церква, що на Київщині, балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", однак поки офіційного підтвердження від влади немає.

Згідно з останніми даними, 11 людей постраждали у Черкасах, з них двоє дітей. Почалися пожежі в двох багатоповерхівках.

На Дніпропетровщині семеро людей дістали поранень, з них двоє — діти.

Під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки.