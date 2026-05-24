Масована атака Росії на Україну — 4 людини загинули, 65 постраждали

Протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали новий масштабний повітряний напад на різні регіони України. Про двох жертв цієї атаки повідомляють у Києві та ще двох в області. Окрім того, у столиці відомо про 44 потерпілих. Під удари ворога потрапила й Дніпровська область, а також Черкаси — постраждали десятки цивільних.
Головні тези:
- Імовірно, росіяни вдарили “Орєшніком” без ядерної БЧ по Білій Церкві на Київщині.
- Однак влада цю інформацію офіційно поки не підтверджувала.
Масована атака РФ на Україну 23-24 травня — які наслідки
Спочатку міський голова повідомив про одного загиблого, однак згодом уточнив, що кількість жертв у столиці зросла до двох осіб.
Також вказано, що ще щонайменше 44 цивільних були поранені.
Руйнування у Києві зафіксовані на понад 40 локаціях. Ворог вщент знищив ринок “Лукʼянівка”, а також ТРЦ “Квадрат”, який знаходиться поряд.
Серед іншого постраждав музей "Чорнобиль", тенісний карт, відділення "Укрпошти" на Майдані.
У Київській області поранення внаслідок ударів противника отримали троє людей, загинули 2 цивільних.
Росіяни били по будинках, складських приміщеннях, пошкодили логістичний центр у Горенці.
Росія, ймовірно, завдала удару по місту Біла Церква, що на Київщині, балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", однак поки офіційного підтвердження від влади немає.
Згідно з останніми даними, 11 людей постраждали у Черкасах, з них двоє дітей. Почалися пожежі в двох багатоповерхівках.
На Дніпропетровщині семеро людей дістали поранень, з них двоє — діти.
Під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-