Сили оборони ліквідували понад 145 тисяч солдатів РФ за останні 5 місяців
22 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що завдяки зусиллям Сил оборони України армія РФ втратила більше ніж 145 тисяч своїх військових на полі бою з початку 2026 року.

Головні тези:

  • Президент заявив про ураження ще одного ворожого НПЗ.
  • Зеленський анонсував посилення далекобійних санкцій та мідлстрайків.

Зеленський оголосив про успіхи України на полі бою

За словами українського лідера, він заслухав нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У центрі уваги було саме застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вночі 22 травня українські воїни завдали ураження по НПЗ в Ярославлі.

Що важливо розуміти, це близько 700 кілометрів від державного кордону України.

Як зазначив глава держави, Сили оборони роблять все можливе, щоб повернути російську війну безпосередньо у країну-агресорку.

Від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій глава держави висловив вдячність операторам дронів за їхню незмінну влучність.

Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!

