Сили оборони ліквідували понад 145 тисяч солдатів РФ за останні 5 місяців

22 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що завдяки зусиллям Сил оборони України армія РФ втратила більше ніж 145 тисяч своїх військових на полі бою з початку 2026 року.
Головні тези:
- Президент заявив про ураження ще одного ворожого НПЗ.
- Зеленський анонсував посилення далекобійних санкцій та мідлстрайків.
Зеленський оголосив про успіхи України на полі бою
За словами українського лідера, він заслухав нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
У центрі уваги було саме застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вночі 22 травня українські воїни завдали ураження по НПЗ в Ярославлі.
Що важливо розуміти, це близько 700 кілометрів від державного кордону України.
Як зазначив глава держави, Сили оборони роблять все можливе, щоб повернути російську війну безпосередньо у країну-агресорку.
На тлі останніх подій глава держави висловив вдячність операторам дронів за їхню незмінну влучність.
