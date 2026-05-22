Сили оборони ліквідували понад 145 тисяч солдатів РФ за останні 5 місяців

Від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.