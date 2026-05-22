Силы обороны ликвидировали более 145 тысяч солдат РФ за последние 5 месяцев
Владимир Зеленский
Зеленский объявил об успехах Украины на поле боя
22 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что благодаря усилиям Сил обороны Украины армия РФ потеряла более 145 тысяч своих военных на поле боя с начала 2026 года.

Главные тезисы

  • Президент заявил о поражении еще одного вражеского НПЗ.
  • Зеленский анонсировал усиление дальнобойных санкций и мидлстрайков.

По словам украинского лидера, он заслушал новый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В центре внимания было именно применение дальнобойных дронов против российской переработки и экспортных позиций.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что ночью 22 мая украинские воины нанесли поражение по НПЗ в Ярославле.

Что важно понимать, это около 700 км от государственной границы Украины.

Как отметил глава государства, Силы обороны делают все возможное, чтобы вернуть российскую войну непосредственно в страну-агрессорку.

С начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными — почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными — по меньшей мере 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничье Сумской области достигаем определенных целей.

На фоне последних событий глава государства выразил благодарность операторам дронов за их неизменную меткость.

Продолжаются и активные действия, за которые следует похвалить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!

