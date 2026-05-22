Силы обороны ликвидировали более 145 тысяч солдат РФ за последние 5 месяцев

22 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что благодаря усилиям Сил обороны Украины армия РФ потеряла более 145 тысяч своих военных на поле боя с начала 2026 года.
Главные тезисы
- Президент заявил о поражении еще одного вражеского НПЗ.
- Зеленский анонсировал усиление дальнобойных санкций и мидлстрайков.
Зеленский объявил об успехах Украины на поле боя
По словам украинского лидера, он заслушал новый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В центре внимания было именно применение дальнобойных дронов против российской переработки и экспортных позиций.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что ночью 22 мая украинские воины нанесли поражение по НПЗ в Ярославле.
Что важно понимать, это около 700 км от государственной границы Украины.
Как отметил глава государства, Силы обороны делают все возможное, чтобы вернуть российскую войну непосредственно в страну-агрессорку.
На фоне последних событий глава государства выразил благодарность операторам дронов за их неизменную меткость.
