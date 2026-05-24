Массированная атака России на Украину — 4 человека погибли, 65 пострадали

Минувшей ночью российские захватчики совершали новое масштабное воздушное нападение на разные регионы Украины. О двух жертвах этой атаки сообщают в Киеве и еще двоих в области. Кроме того, в столице известно о 44 пострадавших. Под удары врага попала и Днепровская область, а также Черкассы: пострадали десятки гражданских.

Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая — какие последствия

Ужасной была ночь для Киева… Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим. Виталий Кличко Мэр Киева

Сначала городской голова сообщил об одном погибшем, однако впоследствии уточнил, что количество жертв в столице возросло до двух человек.

Также указано, что еще не менее 44 гражданских были ранены.

Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе двоих детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно, — добавил Кличко. Поделиться

Разрушения в Киеве зафиксированы более чем на 40 локациях. Враг полностью уничтожил рынок "Лукьяновка", а также ТРЦ "Квадрат".

Среди прочего пострадал музей "Чернобыль", теннисный корт, отделения "Укрпочты" на Майдане.

В Киевской области ранения в результате ударов противника получили три человека, погибли 2 гражданских.

Россияне били по домам, складским помещениям, повредили логистический центр в Горенке.

Россия, вероятно, нанесла удар по городу Белая Церковь Киевской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник", однако пока официального подтверждения от власти нет.

Согласно последним данным, 11 человек пострадали в Черкассах, из них двое детей. Начались пожары в двух многоэтажках.

На Днепропетровщине семь человек получили ранения, из них двое — дети.

Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждены многоквартирные дома.