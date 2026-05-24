Массированная атака России на Украину — 4 человека погибли, 65 пострадали

Минувшей ночью российские захватчики совершали новое масштабное воздушное нападение на разные регионы Украины. О двух жертвах этой атаки сообщают в Киеве и еще двоих в области. Кроме того, в столице известно о 44 пострадавших. Под удары врага попала и Днепровская область, а также Черкассы: пострадали десятки гражданских.
Главные тезисы
- Вероятно, россияне ударили "Орешником" по Белой Церкви на Киевщине.
- Однако власти эту информацию официально пока не подтверждали.
Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая — какие последствия
Сначала городской голова сообщил об одном погибшем, однако впоследствии уточнил, что количество жертв в столице возросло до двух человек.
Также указано, что еще не менее 44 гражданских были ранены.
Разрушения в Киеве зафиксированы более чем на 40 локациях. Враг полностью уничтожил рынок "Лукьяновка", а также ТРЦ "Квадрат".
Среди прочего пострадал музей "Чернобыль", теннисный корт, отделения "Укрпочты" на Майдане.
В Киевской области ранения в результате ударов противника получили три человека, погибли 2 гражданских.
Россияне били по домам, складским помещениям, повредили логистический центр в Горенке.
Россия, вероятно, нанесла удар по городу Белая Церковь Киевской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник", однако пока официального подтверждения от власти нет.
Согласно последним данным, 11 человек пострадали в Черкассах, из них двое детей. Начались пожары в двух многоэтажках.
На Днепропетровщине семь человек получили ранения, из них двое — дети.
Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждены многоквартирные дома.
