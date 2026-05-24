Игнат подтвердил удар России "Орешником" по Белой Церкви — видео

Утром 24 мая начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил журналистам, что Россия ударила "Орешником" по Белой Церкви в Киевской области.

Россия снова атаковала Украину "Орешником"

Россия нанесла удар по Белой Церкви в Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник»), подтвердил “Суспільному” начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Игнат, — сказано в сообщении журналистов. Поделиться

Кроме того, указано, что российские захватчики совершили пуск с полигона Капустин Яр.

Куда именно попала вражеская ракета и есть ли жертвы и пострадавшие — пока неизвестно.

Что важно понимать, накануне, 23 мая, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинская разведка получила от американских и европейских союзников предупреждение о подготовку Россией удара с применением баллистической ракеты "Орешник".

На этом фоне посольство США в Украине объявило, что располагает информацией о "потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в течение следующих 24 часов" в Украине.

Что важно понимать, "Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности (БРПД, англ. IRBM), способная развивать скорость более 12 300 км/ч.