Игнат подтвердил удар России "Орешником" по Белой Церкви — видео
Источник:  Суспільне

Утром 24 мая начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил журналистам, что Россия ударила "Орешником" по Белой Церкви в Киевской области.

Главные тезисы

  • Зеленский предупреждал украинцев, что Россия готовится к удару по Украине с использованием "Орешника".
  • Посольство США также било тревогу из-за возможного массированного воздушного нападения РФ.

Россия нанесла удар по Белой Церкви в Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник»), подтвердил “Суспільному” начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Игнат, — сказано в сообщении журналистов.

Кроме того, указано, что российские захватчики совершили пуск с полигона Капустин Яр.

Куда именно попала вражеская ракета и есть ли жертвы и пострадавшие — пока неизвестно.

Что важно понимать, накануне, 23 мая, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинская разведка получила от американских и европейских союзников предупреждение о подготовку Россией удара с применением баллистической ракеты "Орешник".

На этом фоне посольство США в Украине объявило, что располагает информацией о "потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в течение следующих 24 часов" в Украине.

Что важно понимать, "Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности (БРПД, англ. IRBM), способная развивать скорость более 12 300 км/ч.

Кроме того, она оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит в себе суббоеприпасы.

