ПВО обезвредила 55 ракет и 549 дронов во время массированной атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 23-24 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности враг использовал 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.
Главные тезисы
- 19 вражеских ракет, вероятно, не долетели до целей, информация уточняется.
- Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БпЛА на 54 локациях.
Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая — отчет работы ПВО
Что важно понимать, главным направлением удара для врага в этот раз была столица Украины — Киев.
1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска — Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);
2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска — Липецка обл., РФ);
3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков — ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);
30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);
54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков — Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);
600 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым)
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников разных типов:
11 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;
549 вражеских БПЛА разных типов.
Более 19 российских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются.
Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу.
