ПВО обезвредила 55 ракет и 549 дронов во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 55 ракет и 549 дронов во время массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая - отчет работы ПВО
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 23-24 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности враг использовал 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.

Главные тезисы

  • 19 вражеских ракет, вероятно, не долетели до целей, информация уточняется.
  • Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БпЛА на 54 локациях.

Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая — отчет работы ПВО

Что важно понимать, главным направлением удара для врага в этот раз была столица Украины — Киев.

Всего обнаружено 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов:

  • 1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска — Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);

  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска — Липецка обл., РФ);

  • 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков — ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);

  • 30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);

  • 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков — Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);

  • 600 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым)

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников разных типов:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

  • 44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

  • 549 вражеских БПЛА разных типов.

Более 19 российских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются.

По предварительной информации по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударный БпЛА на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 23 локациях.

Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия применяет новую тактику массированных атак на Украину
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны ликвидировали более 145 тысяч солдат РФ за последние 5 месяцев
Владимир Зеленский
Зеленский объявил об успехах Украины на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Украину — 4 человека погибли, 65 пострадали
ДСНС Украины
Массированная атака РФ на Украину 23-24 мая - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?