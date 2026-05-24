ППО знешкодила 55 ракет і 549 дронів під час масованої атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 23-24 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом ворог використав 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.
Головні тези:
- 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється.
- Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях.
Масована атака РФ на Україну 23-24 травня — звіт роботи ППО
Що важливо розуміти, головним напрямком удару для ворога цього разу була столиця України — Київ.
Загалом виявлено 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:
1 балістична ракета середньої дальності (район пуску — Капустин Яр, Астраханська обл., РФ);
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” (район пуску — Липецька обл., РФ);
3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);
30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків — Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);
600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі — 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
549 ворожих БпЛА різних типів.
Ба більше,19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.
Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.
