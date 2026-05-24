ППО знешкодила 55 ракет і 549 дронів під час масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 55 ракет і 549 дронів під час масованої атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Масована атака РФ на Україну 23-24 травня - подробиці від ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 23-24 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом ворог використав 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.

Головні тези:

  • 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється.
  • Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях.

Масована атака РФ на Україну 23-24 травня — звіт роботи ППО

Що важливо розуміти, головним напрямком удару для ворога цього разу була столиця України — Київ.

Загалом виявлено 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

  • 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску — Капустин Яр, Астраханська обл., РФ);

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” (район пуску — Липецька обл., РФ);

  • 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

  • 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

  • 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків — Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);

  • 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі — 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

  • 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

  • 549 ворожих БпЛА різних типів.

Ба більше,19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія застосовує нову тактику масованих атак на Україну
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони ліквідували понад 145 тисяч солдатів РФ за останні 5 місяців
Володимир Зеленський
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака Росії на Україну — 4 людини загинули, 65 постраждали
ДСНС України
Масована атака Росії на Україну — 4 людини загинули, 65 постраждали

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?