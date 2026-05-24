"Реально неадеквати". Зеленський звернувся до Путіна після удару "Орєшніком"

Вранці 24 травня глава держави Володимир Зеленський емоційно відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну, зокрема й на удар росіянами балістичнокю ракетою “Орєшнік” по Білій Церків у Київській області. Президент наголосив, що це був ще один доказ абсолютно неадекватної поведінки диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Зеленський звернув увагу на те, що Путін продовжує воювати з мирним населенням України.
- Президент підтвердив, що найбільше влучань було саме в Києві.
Зеленський не стримує емоцій після нового удару “Орєшніком” по Україні
На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що внаслідок нової масованої атаки Росії на Україну 23-24 травня постраждали щонайменше 83 людини.
Згідно з останніми даними, щонайменше 4 людини стали жертвами цього удару у Києві та області.
Український лідер наголосив, що найбільше влучань зафіксовано саме в столиці України.
Так, у Києві наразі відомо про 2 загиблих та 56 потерпілих.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-