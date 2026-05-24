"Реально неадеквати". Зеленський звернувся до Путіна після удару "Орєшніком"
Вранці 24 травня глава держави Володимир Зеленський емоційно відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну, зокрема й на удар росіянами балістичнокю ракетою “Орєшнік” по Білій Церків у Київській області. Президент наголосив, що це був ще один доказ абсолютно неадекватної поведінки диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Зеленський звернув увагу на те, що Путін продовжує воювати з мирним населенням України.
  • Президент підтвердив, що найбільше влучань було саме в Києві.

Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити — шамкає, — а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати.

На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що внаслідок нової масованої атаки Росії на Україну 23-24 травня постраждали щонайменше 83 людини.

Згідно з останніми даними, щонайменше 4 людини стали жертвами цього удару у Києві та області.

На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар — ракет різних типів 90, із них багато балістики — 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити, — додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що найбільше влучань зафіксовано саме в столиці України.

Так, у Києві наразі відомо про 2 загиблих та 56 потерпілих.

Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні! — підсумував Зеленський.

