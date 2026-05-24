"Реально неадекваты". Зеленский обратился к Путину после удара "Орешником"

Утром 24 мая глава государства Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на новую массированную атаку России на Украину, в том числе и на удар россиянами баллистической ракетой "Орешник" по Белой Церкви в Киевской области. Президент подчеркнул, что это было еще одно доказательство абсолютно неадекватного поведения диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Зеленский обратил внимание на то, что Путин продолжает воевать с мирным населением Украины.
- Президент подтвердил, что больше всего попаданий было именно в Киеве.
Зеленский не сдерживает эмоций после нового удара "Орешником" по Украине
На этом фоне глава государства официально подтвердил, что в результате новой массированной атаки России на Украину 23-24 мая пострадали по меньшей мере 83 человека.
Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека стали жертвами этого удара в Киеве и области.
Украинский лидер подчеркнул, что больше всего попаданий зафиксировано именно в столице Украины.
Так, в Киеве сейчас известно о 2 погибших и 56 пострадавших.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-