"Реально неадекваты". Зеленский обратился к Путину после удара "Орешником"
Утром 24 мая глава государства Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на новую массированную атаку России на Украину, в том числе и на удар россиянами баллистической ракетой "Орешник" по Белой Церкви в Киевской области. Президент подчеркнул, что это было еще одно доказательство абсолютно неадекватного поведения диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Зеленский обратил внимание на то, что Путин продолжает воевать с мирным населением Украины.
  • Президент подтвердил, что больше всего попаданий было именно в Киеве.

Зеленский не сдерживает эмоций после нового удара "Орешником" по Украине

Путин уже и слово «ура» не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты.

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что в результате новой массированной атаки России на Украину 23-24 мая пострадали по меньшей мере 83 человека.

Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека стали жертвами этого удара в Киеве и области.

К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Тяжелый был удар — ракет разных типов 90, из них много баллистики — 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить, — добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что больше всего попаданий зафиксировано именно в столице Украины.

Так, в Киеве сейчас известно о 2 погибших и 56 пострадавших.

Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый орешник в Москве произнес слово «мир». Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине! — подытожил Зеленский.

