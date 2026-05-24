По меньшей мере, 56 человек пострадали в результате удара РФ по Киеву

Виталий Кличко
В столице Украины резко возросло количество пострадавших из-за массированной атаки России. По состоянию на 09:17 известно о 56 мирных жителях Киева, которым оказывается помощь от медиков.

  • Россияне ударили ракетами и беспилотниками по всем районам Киева.
  • После ударов спасатели эвакуировали 12 человек из поврежденного общежития.

Удар РФ по Киеву 24 мая — растет количество пострадавших

Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что по меньшей мере двое мирных жителей города погибли в результате российской массированной атаки.

Количество потерпевших стремительно росло в течение всей ночи и утра.

Уже 56 пострадавших в результате атаки врага на столицу. 30 из них находятся в стационарах городских больниц. В том числе двое детей. В настоящее время известно о двух погибших.

Мэр Киева

По его словам, спасатели на части локации до сих пор разбирают завалы.

Кличко также добавил, что медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям столицы.

О еще двух жертвах российской атаки сообщают в Киевской области — в целом по состоянию на утро известно о четырех погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что с начала суток пострадали не менее 83 человек.

