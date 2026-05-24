Щонайменше 56 людей постраждали внаслідок удару РФ по Києву

У столиці України різко зросла кількість потерпілих через масовану атаку Росії. Станом на 09:17 відомо вже про 56 мирних мешканців Києва, яким надається допомога від медиків.

  • Росіяни вдарили ракетами та безпілотниками по всіх районах Києва. 
  • Після ударів рятувальники евакуювали 12 людей з пошкодженого гуртожитку.

Міський голова столиці Віталій Кличко раніше повідомив, що щонайменше двоє мирних мешканців міста загинули внаслідок російської масованої атаки.

Кількість потерпілих стірмко зростала протягом усієї ночі та ранку.

Уже 56 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. 30 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. У тому числі, двоє дітей. На цей час відомо про двох загиблих.

Мер Києва

За його словами, рятувальники на частині локації досі розбирають завали.

Кличко такж додав, що медичні заклади Києва працюють в штатному режимі та в повному обсязі надають допомогу мешканцям столиці.

Про ще двох жертв російської атаки повідомляють в Києвській області — загалом станом на ранок відомо про 4 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що від початку доби постраждали щонайменше 83 людини.

