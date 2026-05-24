Щонайменше 56 людей постраждали внаслідок удару РФ по Києву

У столиці України різко зросла кількість потерпілих через масовану атаку Росії. Станом на 09:17 відомо вже про 56 мирних мешканців Києва, яким надається допомога від медиків.
Головні тези:
- Росіяни вдарили ракетами та безпілотниками по всіх районах Києва.
- Після ударів рятувальники евакуювали 12 людей з пошкодженого гуртожитку.
Удар РФ по Києву 24 травня — зростає кількість постраждалих
Міський голова столиці Віталій Кличко раніше повідомив, що щонайменше двоє мирних мешканців міста загинули внаслідок російської масованої атаки.
Кількість потерпілих стірмко зростала протягом усієї ночі та ранку.
За його словами, рятувальники на частині локації досі розбирають завали.
Кличко такж додав, що медичні заклади Києва працюють в штатному режимі та в повному обсязі надають допомогу мешканцям столиці.
Про ще двох жертв російської атаки повідомляють в Києвській області — загалом станом на ранок відомо про 4 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що від початку доби постраждали щонайменше 83 людини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-