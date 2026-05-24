Зеленский показал последствия атаки России на Киев

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время новой массированной атаки России на Украину враг наиболее активно наносил удары именно по столице. Так, в Киеве известно о двух погибших и 77 пострадавших.
Главные тезисы
- В стационарах Киева сейчас находится 31 раненый гражданский.
- Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Атака РФ на Киев 24 мая — какие последствия
Глава государства официально подтвердил, что враг фактически уничтожил музей Чернобыля.
Кроме того, под удары российских захватчиков попали Национальный художественный музей, дом, в котором находился офис немецкой ARD.
По словам украинского лидера, он уже провел переговоры по этому поводу с президентом Франции и премьер-министром Норвегии. Зеленский уже анонсировал коммуникацию с другими союзниками Киева.
