Зеленский показал последствия атаки России на Киев
Атака РФ на Киев 24 мая - какие последствия
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время новой массированной атаки России на Украину враг наиболее активно наносил удары именно по столице. Так, в Киеве известно о двух погибших и 77 пострадавших.

  • В стационарах Киева сейчас находится 31 раненый гражданский.
  • Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Больше ракет — именно против столицы, по обычным жилым домам, по школам, сожгли продуктовый рынок — один из старейших киевских рынков.

Глава государства официально подтвердил, что враг фактически уничтожил музей Чернобыля.

Кроме того, под удары российских захватчиков попали Национальный художественный музей, дом, в котором находился офис немецкой ARD.

К сожалению, двое погибших от этой дурацкой российской атаки. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, он уже провел переговоры по этому поводу с президентом Франции и премьер-министром Норвегии. Зеленский уже анонсировал коммуникацию с другими союзниками Киева.

Число пострадавших в Киеве увеличилось до 77. Среди них двое детей. В стационарах в настоящее время находится 31 раненый. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. 46 пострадавших получили помощь медиков амбулаторно или на месте.

