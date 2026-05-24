Зеленский показал последствия атаки России на Киев

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время новой массированной атаки России на Украину враг наиболее активно наносил удары именно по столице. Так, в Киеве известно о двух погибших и 77 пострадавших.

Атака РФ на Киев 24 мая — какие последствия

Больше ракет — именно против столицы, по обычным жилым домам, по школам, сожгли продуктовый рынок — один из старейших киевских рынков. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства официально подтвердил, что враг фактически уничтожил музей Чернобыля.

Кроме того, под удары российских захватчиков попали Национальный художественный музей, дом, в котором находился офис немецкой ARD.

К сожалению, двое погибших от этой дурацкой российской атаки. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, он уже провел переговоры по этому поводу с президентом Франции и премьер-министром Норвегии. Зеленский уже анонсировал коммуникацию с другими союзниками Киева.