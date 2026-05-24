У Путина утверждают, что били по Украине сразу несколькими "Орешниками"

24 мая в Министерстве обороны России официально подтвердили факт массированной комбиновой атаки на мирные украинские города и села. Более того, там заявили, что для ударов применили не одну, а несколько баллистических ракет "Орешник", но точное количество раскрывать не захотели.
Главные тезисы
- В Кремле врут, что таким образом реагируют на дипстрайки Украины.
- Минобороны РФ заверило россиян, что уничтожило все запланированные цели.
В России утверждают, что Украину ночью атаковал не один "Орешник"
Что важно понимать, в отчете украинских Воздушных сил ВСУ речь шла только об одной ракете.
Было указано, что ее запуск происходил с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.
Однако вражеское Министерство обороны заявило, что "Орешников" на самом деле было больше.
На этом фоне команда диктатора Владимира Путина сразу придумала “повод” для усиления террора против мирных гражданских украинцев.
В России начали цинично врать, что массированная атака была произведена в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".
В Минобороны РФ также утверждают, что якобы били "по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-