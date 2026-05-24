У Путина утверждают, что били по Украине сразу несколькими "Орешниками"
24 мая в Министерстве обороны России официально подтвердили факт массированной комбиновой атаки на мирные украинские города и села. Более того, там заявили, что для ударов применили не одну, а несколько баллистических ракет "Орешник", но точное количество раскрывать не захотели.

Главные тезисы

  • В Кремле врут, что таким образом реагируют на дипстрайки Украины.
  • Минобороны РФ заверило россиян, что уничтожило все запланированные цели.

В России утверждают, что Украину ночью атаковал не один "Орешник"

Что важно понимать, в отчете украинских Воздушных сил ВСУ речь шла только об одной ракете.

Было указано, что ее запуск происходил с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Однако вражеское Министерство обороны заявило, что "Орешников" на самом деле было больше.

Нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробалистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в официальном заявлении РФ.

На этом фоне команда диктатора Владимира Путина сразу придумала “повод” для усиления террора против мирных гражданских украинцев.

В России начали цинично врать, что массированная атака была произведена в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

В Минобороны РФ также утверждают, что якобы били "по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины".

Цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, — лгут российские захватчики, не предоставляя никаких доказательств.

