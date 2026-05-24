У Путіна стверджують, що били по Україні одразу кількома "Орєшніками"

24 травня в Міністерстві оборони Росії офіційно підтвердили факт масованої комбінової атаки на мирні українські міста та села. Ба більше, там заявили, що для ударів застосували не одну, а кілька балістичних ракет “Орєшнік”, та точну кількість розкривати не захотіли.
Головні тези:
- У Кремлі брешуть, що таким чином реагують на діпстрайки України.
- Міноборони РФ запевнило росіян, що знищило всі цілі, які й планувало.
У Росії стверджують, що Україну вночі атакував не один “Орєшнік”
Що важливо розуміти, у звіті українських Повітряних сил ЗСУ йшлося лише про одну ракету.
Було вказано, що її запуск здійснював з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.
Однак вороже Міністерство оборони заявило, що “Орєшніків” насправді було більше.
На цьому тлі команда диктатора Володимир Путіна одразу вигадала привід для посилення терору проти мирних цивільних українців.
У Росії почали цинічно брехати, що масована атака була проведена у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії".
У Міноборони РФ також стверджують, що нібито били "по об'єктах військового управління, авіабазах і підприємствах оборонно-промислового комплексу України".
