У Путіна стверджують, що били по Україні одразу кількома "Орєшніками"
Категорія
Україна
Дата публікації

У Путіна стверджують, що били по Україні одразу кількома "Орєшніками"

Путін
Джерело:  online.ua

24 травня в Міністерстві оборони Росії офіційно підтвердили факт масованої комбінової атаки на мирні українські міста та села. Ба більше, там заявили, що для ударів застосували не одну, а кілька балістичних ракет “Орєшнік”, та точну кількість розкривати не захотіли.

Головні тези:

  • У Кремлі брешуть, що таким чином реагують на діпстрайки України.
  • Міноборони РФ запевнило росіян, що знищило всі цілі, які й планувало.

У Росії стверджують, що Україну вночі атакував не один “Орєшнік”

Що важливо розуміти, у звіті українських Повітряних сил ЗСУ йшлося лише про одну ракету.

Було вказано, що її запуск здійснював з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Однак вороже Міністерство оборони заявило, що “Орєшніків” насправді було більше.

Завдано масованого удару балістичними ракетами "Орешник", аеробалістичними ракетами "Іскандер", гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал" і крилатими ракетами "Циркон", крилатими ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ.

На цьому тлі команда диктатора Володимир Путіна одразу вигадала привід для посилення терору проти мирних цивільних українців.

У Росії почали цинічно брехати, що масована атака була проведена у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії".

У Міноборони РФ також стверджують, що нібито били "по об'єктах військового управління, авіабазах і підприємствах оборонно-промислового комплексу України".

Цілі удару досягнуті і всі призначені об'єкти уражені, — брешуть російські загарбники, не надаючи жодних доказів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Реально неадеквати". Зеленський звернувся до Путіна після удару "Орєшніком"
Володимир Зеленський
Зеленський не стримує емоцій після нового удару “Орєшніком” по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” і кораблі РФ
Генштаб ЗСУ
Україна провела нові успішні операції для ослаблення ворога
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість потерпілих у Києві зросла до 69 осіб
Віталій Кличко
Атака Росії на Київ 24 травня - нові подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?