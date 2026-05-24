У Путіна стверджують, що били по Україні одразу кількома "Орєшніками"

24 травня в Міністерстві оборони Росії офіційно підтвердили факт масованої комбінової атаки на мирні українські міста та села. Ба більше, там заявили, що для ударів застосували не одну, а кілька балістичних ракет “Орєшнік”, та точну кількість розкривати не захотіли.

У Росії стверджують, що Україну вночі атакував не один “Орєшнік”

Що важливо розуміти, у звіті українських Повітряних сил ЗСУ йшлося лише про одну ракету.

Було вказано, що її запуск здійснював з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Однак вороже Міністерство оборони заявило, що “Орєшніків” насправді було більше.

Завдано масованого удару балістичними ракетами "Орешник", аеробалістичними ракетами "Іскандер", гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал" і крилатими ракетами "Циркон", крилатими ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ. Поширити

На цьому тлі команда диктатора Володимир Путіна одразу вигадала привід для посилення терору проти мирних цивільних українців.

У Росії почали цинічно брехати, що масована атака була проведена у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії".

У Міноборони РФ також стверджують, що нібито били "по об'єктах військового управління, авіабазах і підприємствах оборонно-промислового комплексу України".