Кількість потерпілих у Києві зросла до 69 осіб

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки Росії на столицю України постраждали уже 69 мирних мешканців міста. Також відомо про двох загиблих цивільних.

Атака Росії на Київ 24 травня — нові подробиці

Наразі 69 постраждалих у столиці. 36 із них медики госпіталізували. 33 людям надали допомогу амбулаторно та на місці. Загинули внаслідок масованої атаки ворога на Київ двоє людей. Віталій Кличко Мер Києва

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, протягом минулої ночі російські загарбники били ракетами та безпілотниками по всіх районах столиці.

Під удари ворога в Києві потрапили півсотні локацій: багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

Це — терористичний удар по об’єктах, які не несуть жодної загрози. До ліквідації наслідків ми залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. На багатьох локаціях через значну площу пожежі є небезпека для рятувальників, а в одному з пошкоджених будинків вже вранці стався повторний обвал конструкцій. Ігор Клименко Глава МВС України

За словами Клименка, під удар ворога також потрапив Національний музей “Чорнобиль” — після тривалої реставрації його відкрили лише місяць тому.