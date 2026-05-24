Кількість потерпілих у Києві зросла до 69 осіб

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки Росії на столицю України постраждали уже 69 мирних мешканців міста. Також відомо про двох загиблих цивільних.
Головні тези:
- Десяткам киян рятувальники допомогли вийти з охоплених вогнем багатоповерхівок.
- Руйнувань зазнав також Національний музей “Чорнобиль”.
Атака Росії на Київ 24 травня — нові подробиці
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, протягом минулої ночі російські загарбники били ракетами та безпілотниками по всіх районах столиці.
Під удари ворога в Києві потрапили півсотні локацій: багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.
За словами Клименка, під удар ворога також потрапив Національний музей “Чорнобиль” — після тривалої реставрації його відкрили лише місяць тому.
