Число пострадавших в Киеве выросло до 69 человек

Городской глава Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате массированной атаки России на столицу Украины пострадали уже 69 мирных жителей города. Также известно о двух погибших гражданских.

Атака России на Киев 24 мая — новые подробности

В настоящее время 69 пострадавших в столице. 36 из них медики госпитализировали. 33 людям оказали помощь амбулаторно и на месте. Погибли в результате массированной атаки врага на Киев два человека. Виталий Кличко Мэр Киева

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в минувшую ночь российские захватчики били ракетами и беспилотниками по всем районам столицы.

Под удары врага в Киеве попали полсотни локаций: многоквартирные и частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, админздания ГСЧС и полиции, Национальный музей Чернобыль.

Это террористический удар по объектам, которые не несут никакой угрозы. К ликвидации последствий мы привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику. На многих локациях из-за значительной площади пожара есть опасность для спасателей, а в одном из поврежденных домов уже утром произошел повторный обвал конструкций. Игорь Клименко Глава МВД Украины

По словам Клименко, под удар врага также попал Национальный музей "Чернобыль" — после длительной реставрации его открыли всего месяц назад.