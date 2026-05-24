Число пострадавших в Киеве выросло до 69 человек

Городской глава Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате массированной атаки России на столицу Украины пострадали уже 69 мирных жителей города. Также известно о двух погибших гражданских.
Главные тезисы
- Десяткам киевлян спасатели помогли выйти из охваченных огнем многоэтажек.
- Зафиксированы разрушения Национального музея "Чернобыль".
Атака России на Киев 24 мая — новые подробности
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в минувшую ночь российские захватчики били ракетами и беспилотниками по всем районам столицы.
Под удары врага в Киеве попали полсотни локаций: многоквартирные и частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, админздания ГСЧС и полиции, Национальный музей Чернобыль.
По словам Клименко, под удар врага также попал Национальный музей "Чернобыль" — после длительной реставрации его открыли всего месяц назад.
