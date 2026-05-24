Зеленський показав наслідки атаки Росії на Київ
Володимир Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у межах нової масованої атаки Росії на Україну ворог найактивніше завдавав ударів саме по столиці. Так, у Києві наразі відомо про двох загиблих та 77 потерпілих.

Головні тези:

  • У стаціонарах Києва наразі знаходиться 31 поранений цивільний.
  • Троє із них — у тяжкому стані. 

Атака РФ на Київ 24 травня — які наслідки

Найбільше ракет — саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок — один із найстаріших київських ринків.

Глава держави офіційно підтвердив, що ворог фактично знищив музей Чорнобиля.

Окрім того, під удари російських загарбників потраптли Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD.

На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких, — заявив Зеленський.

За словами українського лідера, він уже провів переговри з цього приводу з президентом Франції та премʼєр-міністром Норвегії. Зеленський уже анонсував комунікацію з іншими союзниками Києва.

Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77. Серед них двоє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє із них — у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці.

