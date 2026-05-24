Зеленський показав наслідки атаки Росії на Київ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у межах нової масованої атаки Росії на Україну ворог найактивніше завдавав ударів саме по столиці. Так, у Києві наразі відомо про двох загиблих та 77 потерпілих.
Головні тези:
- У стаціонарах Києва наразі знаходиться 31 поранений цивільний.
- Троє із них — у тяжкому стані.
Атака РФ на Київ 24 травня — які наслідки
Глава держави офіційно підтвердив, що ворог фактично знищив музей Чорнобиля.
Окрім того, під удари російських загарбників потраптли Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD.
За словами українського лідера, він уже провів переговри з цього приводу з президентом Франції та премʼєр-міністром Норвегії. Зеленський уже анонсував комунікацію з іншими союзниками Києва.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-