Зеленський показав наслідки атаки Росії на Київ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у межах нової масованої атаки Росії на Україну ворог найактивніше завдавав ударів саме по столиці. Так, у Києві наразі відомо про двох загиблих та 77 потерпілих.

Атака РФ на Київ 24 травня — які наслідки

Найбільше ракет — саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок — один із найстаріших київських ринків. Володимир Зеленськи Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, що ворог фактично знищив музей Чорнобиля.

Окрім того, під удари російських загарбників потраптли Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD.

На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких, — заявив Зеленський. Поширити

За словами українського лідера, він уже провів переговри з цього приводу з президентом Франції та премʼєр-міністром Норвегії. Зеленський уже анонсував комунікацію з іншими союзниками Києва.