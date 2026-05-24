"Неприпустимо". Орбан засудила повітряний напад Росії на Україну

Очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після масованої комбінованої атаки Росії 23-24 травня. Таким чином вона дала зрозуміти, що команда нового угорського лідера Петера Мадяра налаштована підтримувати саме Україну, а не РФ.
Головні тези:
- Нова влада Угорщини не боїться вголос говорити про воєнні злочини РФ.
- Західні лідери вважають, що дії Путіна свідчать про “агонію” ворога у війні з Україною.
Угорщина висловила Україні свою підтримку
Глава угорського МЗС назвала жорстокою масовану атаку Росії по столиці України.
Вона вирішила нагадати Москві та світу про те, що удари по цивільних об’єктах — це воєнні злочини.
Дипломатка чітко дала зрозуміти, що команда Петера Мадяра рішуче засуджує ці атаки РФ та висловлює солідарність з українцями, які від них потерпають.
До слова, на тлі останніх подій лідер Канади Марк Карні також розкритикував масовану російську атаку по Україні 24 травня.
За його словами, подібні удари не змінюють факту програшу армії РФ у війні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-