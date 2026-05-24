"Неприпустимо". Орбан засудила повітряний напад Росії на Україну

Очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після масованої комбінованої атаки Росії 23-24 травня. Таким чином вона дала зрозуміти, що команда нового угорського лідера Петера Мадяра налаштована підтримувати саме Україну, а не РФ.

Глава угорського МЗС назвала жорстокою масовану атаку Росії по столиці України.

Вона вирішила нагадати Москві та світу про те, що удари по цивільних об’єктах — це воєнні злочини.

Жорстокий нічний напад Росії на Київ — це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатися під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, загиблі та поранені невинні люди — це неприпустимо. Аніта Орбан Глава МЗС Угорщини

Дипломатка чітко дала зрозуміти, що команда Петера Мадяра рішуче засуджує ці атаки РФ та висловлює солідарність з українцями, які від них потерпають.

До слова, на тлі останніх подій лідер Канади Марк Карні також розкритикував масовану російську атаку по Україні 24 травня.

За його словами, подібні удари не змінюють факту програшу армії РФ у війні.