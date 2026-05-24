Макрон неожиданно инициировал переговоры с Лукашенко

Официальный Минск утверждает, что 24 мая французский лидер Эммануэль Макрон инициировал телефонные переговоры с беларуским диктатором Александром Лукашенко.
Главные тезисы
- Вполне возможно, Макрон пытался отговорить Лукашенко от начала войны против Украины на стороне РФ.
- Глава республики уже много раз склонял Запад к возобновлению диалога с Кремлем.
Переговоры Макрона и Лукашенко — что известно
Пока известно, что в центре внимания сторон были "региональные проблемы и отношения Беларуси с ЕС и Францией в частности".
Команда французского лидера факт беседы пока не подтверждала и никакие детали не раскрывала.
Разговор сторон состоялся после того, как президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предупреждал мир, что глава Кремля Путин делает все возможное, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.
Что важно понимать, еще несколько месяцев назад Эмманюэль Макрон начал уверять коллег, что западным лидерам следует возобновить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
