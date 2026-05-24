Каллас объяснила, зачем Путин ударил "Орешником" по Украине

Главная дипломатка Европы Кая Каллас прокомментировала массированную российскую атаку на Украину и применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной переносить ядерные боеголовки. Она также объяснила логику диктатора Владимира Путина.

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что Россия "зашла в тупик" на фронте, поэтому терроризирует мирных граждан Украины своими целенаправленными атаками.

Кая Каллас назвала российские удары "отвратительными террористическими актами", которые нацелены на то, чтобы убить как можно больше гражданских.

По убеждению дипломатки, использование "Орешника" подтверждает ее версию о том, что Путин снова прибегает к тактике ядерного запугивания.

По сообщениям, использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" — систем, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, — является политической тактикой устрашения и безрассудным риском ядерной эскалации. Кая Каллас Глава европейской дипломатии

Она также подтвердила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС будут обсуждать ужесточение давления на режим Путина.