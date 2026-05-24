Каллас объяснила, зачем Путин ударил "Орешником" по Украине
Главная дипломатка Европы Кая Каллас прокомментировала массированную российскую атаку на Украину и применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной переносить ядерные боеголовки. Она также объяснила логику диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Каллас анонсировала усиление давления на Россию.
  • По ее мнению, армия РФ теряет преимущество на поле боя, поэтому паникует и прибегает к алогичным преступным действиям.

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что Россия "зашла в тупик" на фронте, поэтому терроризирует мирных граждан Украины своими целенаправленными атаками.

Кая Каллас назвала российские удары "отвратительными террористическими актами", которые нацелены на то, чтобы убить как можно больше гражданских.

По убеждению дипломатки, использование "Орешника" подтверждает ее версию о том, что Путин снова прибегает к тактике ядерного запугивания.

По сообщениям, использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" — систем, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, — является политической тактикой устрашения и безрассудным риском ядерной эскалации.

Она также подтвердила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС будут обсуждать ужесточение давления на режим Путина.

Что важно понимать, утром 24 мая Министерство обороны России начало утверждать, что РФ атаковала Украину сразу несколькими "Орешниками", однако точное количество ракет не раскрыло.

