Каллас пояснила, навіщо Путін ударив "Орєшніком" по Україні

Головна дипломатка Європи Кая Каллас прокоментувала масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", яка здатна переносити ядерні боєголовки. Вона також пояснила логіку диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Каллас анонсувала посилення тиску на Росію.
- На її думку, армія РФ втрачає перевагу на полі бою, тому панікає й вдається до алогічних злочинних дій.
Каллас знає, навіщо Путін знову застосував "Орєшнік"
Очільниця європейської дипломатії звернула увагу на те, що Росія "зайшла в глухий кут" на фронті, тому тероризує мирних громадян України своїми цілеспрямованими атаками.
Кая Каллас назвала російські удари "огидними терористичними актами", які націлені на те, щоб вбити якомога більше цивільних.
На переконання дипломатки, використання "Орєшніка" підтверджує її версію про те, що Путін знову вдається до тактики ядерного залякування.
Вона також підтвердила, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС будуть обговорювати посилення тиску на режим Путіна.
Що важливо розуміти, вранці 24 травня Міністерство оборони Росії почало стверджувати, що РФ атакувала Україну одразу кількома “Орєшніками”, однак точну кількість ракет не розкрило.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-