У Лукашенка вигадали історію про наліт українських дронів

Команда білоруського диктатора Олександра Лукашенка почала цинічно брехати, що українські БпЛА віднедавна щоденно перетинають кордон Білорусі. Ба більше, офіційний Мінськ вигадує, що лише за тиждень у повітряному просторі РБ нарахували аж 116 українських дронів.

Режим Лукашенка поширює нову брехню про Україну

З офіційною заявою з цього приводу виступив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович — це сталося 26 травня у Москві під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.

Соратник Лукашенка почав брехати, що щоденно білоруські засоби ППО фіксують регулярний перетин кордону бойовими БпЛА, а також їхнє падіння на території РБ.

У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116. До них 59 разів застосовували сили чергової служби, — цинічно бреше Олександр Вольфович. Поширити

Варто зазначити, що жодних доказів своїм словами не надав.

Однак на ці звинувачення миттєво відреагували у Державній прикордонній службі України.

Там чітко дали зрозуміти, що йдеться про ще одну спробу режиму Лукашенка звинуватити в чомусь Україну і перекинути на неї відповідальність.