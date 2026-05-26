У Лукашенка вигадали історію про наліт українських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Лукашенка вигадали історію про наліт українських дронів

Лукашенко
Read in English
Джерело:  Українська правда

Команда білоруського диктатора Олександра Лукашенка почала цинічно брехати, що українські БпЛА віднедавна щоденно перетинають кордон Білорусі. Ба більше, офіційний Мінськ вигадує, що лише за тиждень у повітряному просторі РБ нарахували аж 116 українських дронів.

Головні тези:

  • Білоруські влада не надала жодних доказів після своїх звинувачень.
  • У ДПСУ одразу відреагували на всі ці гучні заяви.

Режим Лукашенка поширює нову брехню про Україну

З офіційною заявою з цього приводу виступив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович — це сталося 26 травня у Москві під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.

Соратник Лукашенка почав брехати, що щоденно білоруські засоби ППО фіксують регулярний перетин кордону бойовими БпЛА, а також їхнє падіння на території РБ.

У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116. До них 59 разів застосовували сили чергової служби, — цинічно бреше Олександр Вольфович.

Варто зазначити, що жодних доказів своїм словами не надав.

Однак на ці звинувачення миттєво відреагували у Державній прикордонній службі України.

Там чітко дали зрозуміти, що йдеться про ще одну спробу режиму Лукашенка звинуватити в чомусь Україну і перекинути на неї відповідальність.

В мене питання — це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі "провокації" українців. І до того ж їхнє ППО певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі вони чомусь не фіксують, — з іронією зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку
Сили безпілотних систем
Мадяр пригрозив Лукашенку - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Пручається з останніх сил". Лукашенко не дає Путіну відкрити другий фронт проти України
Лукашенко поки тримається, однак це не буде тривати вічно
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон неочікувано ініціював переговори з Лукашенком
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?