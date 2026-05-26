У Лукашенка вигадали історію про наліт українських дронів

Команда білоруського диктатора Олександра Лукашенка почала цинічно брехати, що українські БпЛА віднедавна щоденно перетинають кордон Білорусі. Ба більше, офіційний Мінськ вигадує, що лише за тиждень у повітряному просторі РБ нарахували аж 116 українських дронів.
Головні тези:
- Білоруські влада не надала жодних доказів після своїх звинувачень.
- У ДПСУ одразу відреагували на всі ці гучні заяви.
Режим Лукашенка поширює нову брехню про Україну
З офіційною заявою з цього приводу виступив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович — це сталося 26 травня у Москві під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.
Соратник Лукашенка почав брехати, що щоденно білоруські засоби ППО фіксують регулярний перетин кордону бойовими БпЛА, а також їхнє падіння на території РБ.
Варто зазначити, що жодних доказів своїм словами не надав.
Однак на ці звинувачення миттєво відреагували у Державній прикордонній службі України.
Там чітко дали зрозуміти, що йдеться про ще одну спробу режиму Лукашенка звинуватити в чомусь Україну і перекинути на неї відповідальність.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-