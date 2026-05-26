У Лукашенко придумали историю о налете украинских дронов

Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко начала цинично врать, что украинские БПЛА недавно ежедневно пересекают границу Беларуси. Более того, официальный Минск придумывает, что только через неделю в воздушном пространстве РБ насчитали 116 украинских дронов.
Главные тезисы
- Беларуские власти не предоставили никаких доказательств после своих обвинений.
- В ГПСУ сразу отреагировали на все эти громкие заявления.
Режим Лукашенко распространяет новую ложь об Украине
С официальным заявлением по этому поводу выступил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович – это произошло 26 мая в Москве во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Соратник Лукашенко начал врать, что ежедневно беларуские средства ПВО фиксируют регулярное пересечение границы боевыми БпЛА, а также их падение на территории РБ.
Следует отметить, что никаких доказательств своими словами он не предоставил.
Однако эти обвинения мгновенно отреагировали в Государственной пограничной службе Украины.
Там четко дали понять, что речь идет о еще одной попытке Лукашенко обвинить в чем-то Украину и перебросить на нее ответственность.
