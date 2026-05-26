У Лукашенко придумали историю о налете украинских дронов
Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко начала цинично врать, что украинские БПЛА недавно ежедневно пересекают границу Беларуси. Более того, официальный Минск придумывает, что только через неделю в воздушном пространстве РБ насчитали 116 украинских дронов.

  • Беларуские власти не предоставили никаких доказательств после своих обвинений.
  • В ГПСУ сразу отреагировали на все эти громкие заявления.

С официальным заявлением по этому поводу выступил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович – это произошло 26 мая в Москве во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Соратник Лукашенко начал врать, что ежедневно беларуские средства ПВО фиксируют регулярное пересечение границы боевыми БпЛА, а также их падение на территории РБ.

В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы приграничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. К ним 59 раз применяли силы дежурной службы, – цинично лжет Александр Вольфович.

Следует отметить, что никаких доказательств своими словами он не предоставил.

Однако эти обвинения мгновенно отреагировали в Государственной пограничной службе Украины.

Там четко дали понять, что речь идет о еще одной попытке Лукашенко обвинить в чем-то Украину и перебросить на нее ответственность.

У меня вопрос – это сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких "провокациях" украинцев. И к тому же их ПВО может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси они почему-то не фиксируют, - с иронией отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

