У Лукашенко придумали историю о налете украинских дронов

Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко начала цинично врать, что украинские БПЛА недавно ежедневно пересекают границу Беларуси. Более того, официальный Минск придумывает, что только через неделю в воздушном пространстве РБ насчитали 116 украинских дронов.

Режим Лукашенко распространяет новую ложь об Украине

С официальным заявлением по этому поводу выступил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович – это произошло 26 мая в Москве во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Соратник Лукашенко начал врать, что ежедневно беларуские средства ПВО фиксируют регулярное пересечение границы боевыми БпЛА, а также их падение на территории РБ.

В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы приграничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. К ним 59 раз применяли силы дежурной службы, – цинично лжет Александр Вольфович.

Следует отметить, что никаких доказательств своими словами он не предоставил.

Однако эти обвинения мгновенно отреагировали в Государственной пограничной службе Украины.

Там четко дали понять, что речь идет о еще одной попытке Лукашенко обвинить в чем-то Украину и перебросить на нее ответственность.