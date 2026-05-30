Білоруський диктатор Олександр Лукашенко офіційно підтвердив, що вже за кілька днів до нього на переговори прибуде довірена особа французького лідера Еммануеля Макрона.
Головні тези:
- Макрон намагається відговорити Лукашенка від вступу в повномасштабну війну РФ проти України.
- Диктатор заявив, що готовий обговорити усі проблеми, які наразі існують.
Лукашенко готовий до відновлення діалогу з Францією
За словами нелегітимного президента Білорусі, він уже погодився прийняти довірену особу Макрона.
Домовленість вдалося досягти ще під час телефонних перемовин сторін 24 травня.
Як зазначив поплічник Путіна, він налаштований детально розповісти людині Макрона про всі проблеми, які існують.
Як уже згадувалося раніше, 24 травня офіційний Мінські почав стверджувати, що команда французького лідера ініціювала телефонну розмову між Макроном та Лукашенком.
Трохи пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови французький президент застеріг Лукашенка від повноцінного вступу у війну Росії проти України.
