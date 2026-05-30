Беларуский диктатор Александр Лукашенко официально подтвердил, что уже через несколько дней к нему на переговоры прибудет доверенное лицо французского лидера Эммануэля Макрона.
Главные тезисы
- Макрон пытается отговорить Лукашенко от вступления в полномасштабную войну РФ против Украины.
- Диктатор заявил, что готов обсудить все существующие проблемы.
Лукашенко готов к возобновлению диалога с Францией
По словам нелегитимного президента Беларуси, он уже согласился принять доверенное лицо Макрона.
Договоренности удалось добиться еще во время телефонных переговоров сторон 24 мая.
Как отметил приспешник Путина, он настроен детально рассказать человеку Макрона обо всех существующих проблемах.
Как уже упоминалось ранее, 24 мая официальный Минск начал утверждать, что команда французского лидера инициировала телефонный разговор между Макроном и Лукашенко.
Несколько позже стало известно, что во время телефонного разговора французский президент предостерег Лукашенко от полноценного вступления в войну России против Украины.
