Беларуский диктатор Александр Лукашенко официально подтвердил, что уже через несколько дней к нему на переговоры прибудет доверенное лицо французского лидера Эммануэля Макрона.

Лукашенко готов к возобновлению диалога с Францией

По словам нелегитимного президента Беларуси, он уже согласился принять доверенное лицо Макрона.

Договоренности удалось добиться еще во время телефонных переговоров сторон 24 мая.

На днях, буквально — в понедельник или вторник (не помню) — этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (президент Франции. — Ред.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. — ред.) серьезно поговорим. Это его человек, совершенно вверенный, он в теме. Александр Лукашенко Беларуский диктатор

Как отметил приспешник Путина, он настроен детально рассказать человеку Макрона обо всех существующих проблемах.

Как уже упоминалось ранее, 24 мая официальный Минск начал утверждать, что команда французского лидера инициировала телефонный разговор между Макроном и Лукашенко.

Несколько позже стало известно, что во время телефонного разговора французский президент предостерег Лукашенко от полноценного вступления в войну России против Украины.