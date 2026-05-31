Лукашенко угрожает ударить по одной "очень серьезной" цели в Украине

Беларуский диктатор Александр Лукашенко публично пригрозил ударить по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.

Таким образом, приспешник Путина отреагировал на предупреждение командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Последний недавно заявил об определении украинскими военными 500 целей на территории РБ в случае вступления Беларуси в войну на стороне РФ.

Они, может, и определили 500 целей — спасибо, что у нас для них есть 500 целей — у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем неподалеку от Беларуси. Они это тоже понимают. Александр Лукашенко Беларуский диктатор

Более того, приспешник Путин в очередной раз публично унизил украинских воинов — он цинично назвал их "пушечным мясом".