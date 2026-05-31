Лукашенко угрожает ударить по одной "очень серьезной" цели в Украине
Беларуский диктатор Александр Лукашенко публично пригрозил ударить по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.

  • Лукашенко отрицает заявления Зеленского о том, что Беларусь может вступить в войну против Украины.
  • Он также цинично назвал бойцов ВСУ "пушечным мясом".

Таким образом, приспешник Путина отреагировал на предупреждение командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Последний недавно заявил об определении украинскими военными 500 целей на территории РБ в случае вступления Беларуси в войну на стороне РФ.

Они, может, и определили 500 целей — спасибо, что у нас для них есть 500 целей — у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем неподалеку от Беларуси. Они это тоже понимают.

Александр Лукашенко

Более того, приспешник Путин в очередной раз публично унизил украинских воинов — он цинично назвал их "пушечным мясом".

Это же люди, которых выловили на улицах, бедняги-украинцы, и военные так называемой территориальной обороны, вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Что это за воины? Это же пушечное мясо, — бесстыдно заявил Лукашенко.

