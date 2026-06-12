"Бавовна" накрила російські ТЕЦ і хімічні підприємства — відео

Протягом минулої ночі ударні дрони здійснили серію атак на тимчасово окупований Крим та різні регіони Росії. Згідно з останніми даними, почалися масштабні пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах ворога.

"Бавовна" в Росії 12 червня — перші подробиці

За словами очевидців, у Сімферополі почалася пожежа в районі місцевої ТЕЦ, це сталося після атаки український БпЛА.

Окрім того, вказано, що в місті почалися перебої з електропостачанням.

Доволі гучно було в Сімферопольському районі (зокрема в селах Донське та Мар'їно), а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова.

Ворожа ППО активно працювала поблизу військового аеродрому "Саки" — там також гриміли вибухи.

Ще однією ціллю для Сил оборони України стала промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ — там почалися пожежі на території заводу "Тольяттикаучук".

Що важливо розуміти, йдеться про російський стратегічний об'єкт, який займається виробництвом синтетичного каучука для шинної промисловості, гумотехнічні вироби та високооктанові паливні присадки для військової техніки.